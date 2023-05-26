СМИ: Представитель Китая призвал сохранить за Россией ее новые регионы

Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй в ходе поездки по Европе призвал добиться немедленного прекращения боевых действий на Украине, пишет Wall Street Journal.

Ли Хуэй назначен спецпосланником КНР по урегулированию украинского кризиса

Западные чиновники, на которых ссылается издание, утверждает, что также он призывает сохранить за Россией её новые регионы.

Один из источников газеты добавил, что спецпредставителю КНР дали понять, что заморозка конфликта не интересует международное сообщество и России следует вывести свои войска с территории Украины.

Ли Хуэй.

«Китай поддерживает европейские страны в том, чтобы они начали с первопричин кризиса, в поиске такого пути, который бы приводил в порядок и первостепенное, и второстепенное», — цитирует его ТАСС.

Ранее Ли Хуэй заявил, что позиция Пекина по ситуации на Украине заключается в содействии политическому урегулированию конфликта и мирным переговорам, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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