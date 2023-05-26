СМИ: Представитель Китая призвал сохранить за Россией ее новые регионы

Западные чиновники, на которых ссылается издание, утверждает, что также он призывает сохранить за Россией её новые регионы.

Один из источников газеты добавил, что спецпредставителю КНР дали понять, что заморозка конфликта не интересует международное сообщество и России следует вывести свои войска с территории Украины.

Ли Хуэй.

«Китай поддерживает европейские страны в том, чтобы они начали с первопричин кризиса, в поиске такого пути, который бы приводил в порядок и первостепенное, и второстепенное», — цитирует его ТАСС.

Ранее Ли Хуэй заявил, что позиция Пекина по ситуации на Украине заключается в содействии политическому урегулированию конфликта и мирным переговорам, сообщает RT.

