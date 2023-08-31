СМИ: Посол Франции в Нигере лишился дипломатической неприкосновенности
Власти Нигера заявили, что французский посол больше не обладает дипломатической неприкосновенностью, сообщает Sky News Arabia.
Уточняется, что глава диппредставительства Франции должен покинуть страну, а полиции поручили принять необходимые меры для его высылки.
Ранее сформированный военными Нигера «Национальный совет по защите отечества» аннулировал все договоренности с Францией по безопасности и военным вопросам
Позже совет потребовал от Франции до 3 сентября полностью вывести свой воинский контингент из страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru