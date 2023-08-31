СМИ: Посол Франции в Нигере лишился дипломатической неприкосновенности

Власти Нигера заявили, что французский посол больше не обладает дипломатической неприкосновенностью, сообщает Sky News Arabia.

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Уточняется, что глава диппредставительства Франции должен покинуть страну, а полиции поручили принять необходимые меры для его высылки.

Ранее сформированный военными Нигера «Национальный совет по защите отечества» аннулировал все договоренности с Францией по безопасности и военным вопросам

Позже совет потребовал от Франции до 3 сентября полностью вывести свой воинский контингент из страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр телетрансляции
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