СМИ: Посол Франции покинул Нигер
27 сентября 202311:22
Посол Франции покинул столицу Нигера Ниамей и улетел в Париж, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на свои источники.
По их данным, Сильвен Итте должен прибыть в Париж в течение нескольких часов. Французские власти пока не подтверждают информацию телеканала.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о выводе войск из Нигера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru