СМИ: Посол Франции покинул Нигер

Посол Франции покинул столицу Нигера Ниамей и улетел в Париж, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на свои источники.

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По их данным, Сильвен Итте должен прибыть в Париж в течение нескольких часов. Французские власти пока не подтверждают информацию телеканала.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о выводе войск из Нигера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / скриншот с видео
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