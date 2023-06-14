СМИ: Послы ЕС не смогли согласовать 11-й пакет санкций против РФ

Собеседник агентства указал, что послы смогли продвинуться в обсуждении, однако есть несколько элементов, требующих доработки.

«Следующее обсуждение должно состояться на заседании Комитета постоянных представителей ЕС на следующей неделе», - заключил источник.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что санкции перестали быть действенным инструментом сдерживания развития России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».