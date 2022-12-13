СМИ: Послание Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря

«Прошла информация про 27 число [декабря] не совсем однозначно, но такая информация прошла», — рассказал собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос, будет ли послание президента оглашено до конца текущего года. Кроме того, представитель Кремля сообщил, что большая пресс-конференция российского лидера не состоится до Нового года.

