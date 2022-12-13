СМИ: Послание Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря
Президент Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию 27 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Госдуме.
«Прошла информация про 27 число [декабря] не совсем однозначно, но такая информация прошла», — рассказал собеседник агентства.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос, будет ли послание президента оглашено до конца текущего года. Кроме того, представитель Кремля сообщил, что большая пресс-конференция российского лидера не состоится до Нового года.
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