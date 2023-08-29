Это позволило России укрепить свои позиции на международной арене. Речь идет о наращивании экономического и политического влияния. Заявления о борьбе с западной гегемонией – одна из причин, почему РФ удалось завоевать расположение государств Африки. Как отмечает издание, также развитию доверительных отношений способствовало противостояние идеям неоколониализма и многолетняя помощь Москвы зарубежным партнерам.

При этом Киев также старается обрести союзников среди африканских стран. При этом Украина призывает их к противостоянию с Кремлем и сталкивается с непониманием.

Ранее член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что страны глобального Юга не готовы поддерживать Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

