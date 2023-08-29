СМИ: поддержка Глобального Юга позволила Москве укрепить позиции на мировой арене
России удалось заручиться поддержкой со стороны стран «Глобального Юга», Asia Times.
Это позволило России укрепить свои позиции на международной арене. Речь идет о наращивании экономического и политического влияния. Заявления о борьбе с западной гегемонией – одна из причин, почему РФ удалось завоевать расположение государств Африки. Как отмечает издание, также развитию доверительных отношений способствовало противостояние идеям неоколониализма и многолетняя помощь Москвы зарубежным партнерам.
При этом Киев также старается обрести союзников среди африканских стран. При этом Украина призывает их к противостоянию с Кремлем и сталкивается с непониманием.
Ранее член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что страны глобального Юга не готовы поддерживать Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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