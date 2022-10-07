СМИ: Песков назвал дискуссии с Путиным по поводу СВО рабочим процессом
В ближайшем окружении российского президента Владимира Путина возникают дискуссии по поводу спецоперации на Украине, однако все споры — часть рабочего процесса. Так пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал разговоры о якобы возникшем расколе в администрации президента, отвечая на вопрос журналистов The Washington Post.
Песков отметил, что президенту пришлось принимать важнейшие решения, например, объявлять частичную мобилизацию. Некоторые члены администрации президента полагают, что необходимо действовать иначе, однако любые обсуждения и споры среди властей России не являются признаками раскола.
Также Песков назвал абсолютной неправдой информацию издания о якобы открытом заявлении лица из ближайшего окружения президента о несогласии с решениями Путина.
Ранее в Кремле рассказали о планах Путина на день семидесятилетия. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru