СМИ: Песков назвал дискуссии с Путиным по поводу СВО рабочим процессом

Песков отметил, что президенту пришлось принимать важнейшие решения, например, объявлять частичную мобилизацию. Некоторые члены администрации президента полагают, что необходимо действовать иначе, однако любые обсуждения и споры среди властей России не являются признаками раскола.

Также Песков назвал абсолютной неправдой информацию издания о якобы открытом заявлении лица из ближайшего окружения президента о несогласии с решениями Путина.

Ранее в Кремле рассказали о планах Путина на день семидесятилетия. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

