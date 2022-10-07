СМИ: Песков назвал дискуссии с Путиным по поводу СВО рабочим процессом

В ближайшем окружении российского президента Владимира Путина возникают дискуссии по поводу спецоперации на Украине, однако все споры — часть рабочего процесса. Так пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал разговоры о якобы возникшем расколе в администрации президента, отвечая на вопрос журналистов The Washington Post.

Песков заявил, что решений о переформатировании спецоперации не принималось

Песков отметил, что президенту пришлось принимать важнейшие решения, например, объявлять частичную мобилизацию. Некоторые члены администрации президента полагают, что необходимо действовать иначе, однако любые обсуждения и споры среди властей России не являются признаками раскола.

Также Песков назвал абсолютной неправдой информацию издания о якобы открытом заявлении лица из ближайшего окружения президента о несогласии с решениями Путина.

Ранее в Кремле рассказали о планах Путина на день семидесятилетия. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СпецоперацияАдминистрация ПрезидентаВладимир ПутинДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры