СМИ: Пентагон намерен ускорить поставки танков на Украину
Пентагон собирается ускорить поставки танков Киеву, отправив отремонтированные более старые модели. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников.
Отмечается, что было принято решение отправить более старые версии M1A1. Так, указывается, что теперь США планируют доставить танки в зону боевых действий в течение 8-10 месяцев.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США необходимо задуматься о последствиях «своих все более агрессивных действий». Она предупредила, что действия Соединенных Штатов могут привести к прямому военному столкновению с Россией, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+9 373 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 345 / сут.
- В МИД РФ заявили о желании 16 стран присоединиться к БРИКС
- Путин заявил, что Россия в состоянии удовлетворить потребности Китая в энергоносителях
- Ушаков: Путин не планирует встречу с Байденом после переговоров с Си Цзиньпином
- Столтенберг: У НАТО нет доказательств поставок Китаем оружия в Россию
- Столтенберг заявил, что совет Россия-НАТО был полезным механизмом
- Узбекистан пообещал поддержку России в любые времена
- Против председателя совета «Мемориала» возбудили уголовное дело
- Съемки продолжения «Охотников за привидениями» стартовали в Британии
- Столтенберг: Китай должен вести переговоры с Зеленским, если хочет говорить о мире
- Норвежским чиновникам рекомендовали отказаться от TikTok и Telegram
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru