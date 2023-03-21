СМИ: Пентагон намерен ускорить поставки танков на Украину

Отмечается, что было принято решение отправить более старые версии M1A1. Так, указывается, что теперь США планируют доставить танки в зону боевых действий в течение 8-10 месяцев.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США необходимо задуматься о последствиях «своих все более агрессивных действий». Она предупредила, что действия Соединенных Штатов могут привести к прямому военному столкновению с Россией, сообщает НСН.

