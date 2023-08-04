СМИ: отмечен прогресс по ряду пунктов мирной инициативы по Украине

Российский президент Владимир Путин и лидеры семи африканских стран во время встречи 28 июля в Петербурге отметили прогресс в реализации ряда гуманитарных пунктов африканской мирной инициативы, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на совместное заявление глав государств, опубликованное администрацией президента ЮАР Сирила Рамафоса.

На Украине выразили готовность обсуждать мирные инициативы без замораживания конфликта

Он был достигнут с момента предыдущей встречи лидеров 17 июня. Прогресс касается гуманитарных вопросов, в частности связанных с правами детей в зонах вооруженных действий и обменов пленными между Россией и Украиной.

Ранее МИД Ирана поддержал мирные инициативы Саудовской Аравии по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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