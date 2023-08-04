СМИ: отмечен прогресс по ряду пунктов мирной инициативы по Украине
Российский президент Владимир Путин и лидеры семи африканских стран во время встречи 28 июля в Петербурге отметили прогресс в реализации ряда гуманитарных пунктов африканской мирной инициативы, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на совместное заявление глав государств, опубликованное администрацией президента ЮАР Сирила Рамафоса.
Он был достигнут с момента предыдущей встречи лидеров 17 июня. Прогресс касается гуманитарных вопросов, в частности связанных с правами детей в зонах вооруженных действий и обменов пленными между Россией и Украиной.
Ранее МИД Ирана поддержал мирные инициативы Саудовской Аравии по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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