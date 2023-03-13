СМИ: Орбан обсудит с Макроном конфликт с ЕС из-за антироссийских санкций

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в понедельник в рамках визита в Париж обсудит в Елисейском дворце конфликт с Брюсселем из-за антироссийских санкций. Об этом пишет французское издание Point.

Отмечается, что вечером у Орбана запланирован ужин с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Издание также утверждает, что непоколебимая позиция Орбана по санкциям «изолирует» его в ЕС, но укрепляет позиции политика внутри страны.