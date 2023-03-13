СМИ: Орбан обсудит с Макроном конфликт с ЕС из-за антироссийских санкций

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в понедельник в рамках визита в Париж обсудит в Елисейском дворце конфликт с Брюсселем из-за антироссийских санкций. Об этом пишет французское издание Point.

Отмечается, что вечером у Орбана запланирован ужин с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Издание также утверждает, что непоколебимая позиция Орбана по санкциям «изолирует» его в ЕС, но укрепляет позиции политика внутри страны.

«Прагматизм, а не дружба»: Венгрия может изменить России и ввести санкции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - прагматик, который действует исключительно в интересах собственной страны, рассказал ранее НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.

Накануне Орбан допустил пересмотр отношений с Россией на фоне изменения геополитических реалий, сообщило агентство Bloomberg. Политик назвал необходимым восстановление отношений между Россией и Европой после окончания конфликта на Украине, однако сегодня это «далеко от реальности».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииФранцияВенгрия
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