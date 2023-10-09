СМИ: Нетаньяху заявил Байдену, что Израиль начнёт операцию в секторе Газа

По словам Нетаньяху, у Израиля нет иного выбора, так как на Ближнем Востоке нельзя демонстрировать слабость и Тель-Авиву придётся ответить «на силу большей силой».

Собеседники издания утверждают, что глава Белого дома расспросил премьера о развитии событий на фронте в Ливане, а также о проблеме заложников. Подчёркивается, что Байден не стал отговаривать Нетаньяху от операции в секторе Газа.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что на фоне обострения палестино-израильского конфликта США направили в Средиземное море свой авианосец «Джеральд Форд», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

