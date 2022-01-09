СМИ: Названа предварительная дата проведения видеоконференции ОДКБ
По предварительной информации, видеоконференция лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намечена на 10 января, понедельник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.
«Предварительно заседание ОДКБ запланировано на завтра», — заявил собеседник агентства.
В субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с Владимиром Путиным поддержал предложение казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева созвать заседание Совета коллективной безопасности. Как председатель организации Ереван организует встречу лидеров стран ОДКБ в видеоформате.
По решению Совета коллективной безопасности ОДКБ, для стабилизации и нормализации обстановки направлены в Казахстан направлены подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.
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