СМИ назвали время обращения Байдена к гражданам РФ и Украины
Президент США Джозеф Байден выступит со своим обращением к гражданам России и Украины сегодня в 17:30 по московскому времени. Такое время называют некоторые Telegram-каналы.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что глава Белого дома 21 февраля в Варшаве выступит перед главами государств восточного фланга НАТО со значимой речью. Представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня отметил, что президент РФ Владимир Путин не будет смотреть выступление Байдена.
При этом, как отмечает НСН, Песков заявил, что в России очень внимательно следили за вчерашним визитом Джо Байдена на Украину и будут также следить за событиями в столице Польши.
Ранее сегодня в ходе выступления с посланием Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о временной приостановке участия Москвы в Договоре о сокращении наступательных вооружений.
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