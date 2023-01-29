СМИ назвали ресурс, из-за которого США поддерживают Украину

Разработка запасов титана на Украине заставляет США поддерживать киевский режим в конфликте с Россией. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источники.

Путин запустил производство на заводе «Титан-Полимер» в Пскове

Руководство США и стран НАТО предпринимают усилия «по выявлению, разработке и использованию огромных запасов ключевого металла на Украине», сообщает издание. Журналисты напоминают, что титан имеет принципиальное значение для создания наиболее передовых военных технологий Запада.

«Поскольку на Западе все чаще ведутся дебаты о том, почему в наших интересах продолжать поддерживать Украину, я думаю, что это один из аргументов», — цитирует издание чиновника из конгресса США.

Ранее Reuters со ссылкой на генерального директора Airbus Defence and Space Михаэля Шолльхорна сообщило о намерении компании Airbus полностью отказаться от использования титана из РФ в течение нескольких месяцев.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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