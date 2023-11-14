СМИ назвали главу штаба в случае участия Путина в выборах

Руководить избирательным штабом Владимира Путина в случае выдвижения действующего президента на новый срок будет глава Управления внутренней политики Кремля Андрей Ярин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. По их данным, штаб уже практически сформирован.

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Ярин не станет публичной фигурой, медийные же функции будут выполнять сопредседатели штаба, кандидатуры которых пока не определены.

Структура публичного штаба, скорее всего, будет похожа на существовавшую перед выборами президента в 2018 году, отмечает издание. Тогда Ярин также отвечал за работу штаба, а в его состав входили чиновники нескольких управлений Кремля, представители «Единой России» и ОНФ.

Совет Федерации может назначить дату выборов президента РФ на 17 марта 2024 года. Об этом сообщил РИА Новости источник в парламенте. По его данным, дату голосования верхняя палата объявит на заседании 13 декабря. Выборы должны пройти в 2024 году. Владимир Путин о своем участии в них пока не объявлял.


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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииВладимир Путин

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