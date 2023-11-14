СМИ назвали главу штаба в случае участия Путина в выборах
Руководить избирательным штабом Владимира Путина в случае выдвижения действующего президента на новый срок будет глава Управления внутренней политики Кремля Андрей Ярин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. По их данным, штаб уже практически сформирован.
Ярин не станет публичной фигурой, медийные же функции будут выполнять сопредседатели штаба, кандидатуры которых пока не определены.
Структура публичного штаба, скорее всего, будет похожа на существовавшую перед выборами президента в 2018 году, отмечает издание. Тогда Ярин также отвечал за работу штаба, а в его состав входили чиновники нескольких управлений Кремля, представители «Единой России» и ОНФ.
Совет Федерации может назначить дату выборов президента РФ на 17 марта 2024 года. Об этом сообщил РИА Новости источник в парламенте. По его данным, дату голосования верхняя палата объявит на заседании 13 декабря. Выборы должны пройти в 2024 году. Владимир Путин о своем участии в них пока не объявлял.
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