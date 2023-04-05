СМИ: На Западе сообщили, каким должен быть следующий генсек НАТО

Отмечается, что следующий генсек альянса не должен «пугать страны», которые боятся спровоцировать Россию. Кроме того, по данным издания, кандидату необходимо пользоваться авторитетом и суметь заручиться единодушной поддержкой 31 столицы, в особенности Вашингтона.

Ранее британский таблоид The Sun сообщил, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре может стать новым генсеком НАТО вместо Йенса Столтенберга. По данным газеты, ряд стран альянса поддерживает кандидатуру фон дер Ляйен и выступает за ее назначение, сообщает RT.

