СМИ: На Западе сообщили, каким должен быть следующий генсек НАТО
Западные чиновники считают, что следующим генсеком Североатлантического альянса должен стать европеец, способный сотрудничать с любой администрацией в США и поддерживающий Украину, при этом не слишком воинственно. Об этом сообщила газета Politico.
Отмечается, что следующий генсек альянса не должен «пугать страны», которые боятся спровоцировать Россию. Кроме того, по данным издания, кандидату необходимо пользоваться авторитетом и суметь заручиться единодушной поддержкой 31 столицы, в особенности Вашингтона.
Ранее британский таблоид The Sun сообщил, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре может стать новым генсеком НАТО вместо Йенса Столтенберга. По данным газеты, ряд стран альянса поддерживает кандидатуру фон дер Ляйен и выступает за ее назначение, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru