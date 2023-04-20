СМИ: На Западе считают план Макрона по Украине преждевременным

Президент Франции Эмманюэль Макрон обратится к председателю КНР Си Цзиньпину с мирным планом, который может привести к переговорам Украины и России, пишет Bloomberg. Пекин и Париж должны создать структуру, которая «может быть использована в качестве основы для будущих переговоров».

У Франции и КНР разные позиции по решению украинского вопроса, заявил в связи с этим профессор Факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, Базовая кафедра Института Китая и современной Азии Александр Лукин в беседе с «Радиоточкой НСН».

