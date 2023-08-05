СМИ: Москва разберется с отказом китайцу в пересечении границы

Ранее в аккаунте китайского диппредставительства в Москве в социальной сети WeChat было опубликовано требование требованием к России выяснить обстоятельства «нарушения прав» нескольких граждан Китая на границе РФ и Казахстана. Якобы они получили отказ во въезде из-за того, что цель поездки, которую указали при оформлении визы, «не совпадала с реальной ситуацией».

По словам источника, в настоящее время ожидается получение сведений от китайской стороны с изложением событий.

«Российская сторона готова максимально оперативно разобраться в деталях случившегося, чтобы по максимуму избежать повторения аналогичных случаев», - сказал источник.

Он также выразил уверенность в том, что произошедший эпизод не окажут негативное впечатление на дружественные гуманитарные обмены между Москвой и Пекином.

По данным источника, ситуацию накаляют западные СМИ, «заинтересованные в подрыве российско-китайского сотрудничества».



