СМИ: Москва разберется с отказом китайцу в пересечении границы
Россия в оперативном режиме готова разобраться с инцидентом с гражданами Китая и Казахстана на границе и не допускать подобных случаев в дальнейшем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Ранее в аккаунте китайского диппредставительства в Москве в социальной сети WeChat было опубликовано требование требованием к России выяснить обстоятельства «нарушения прав» нескольких граждан Китая на границе РФ и Казахстана. Якобы они получили отказ во въезде из-за того, что цель поездки, которую указали при оформлении визы, «не совпадала с реальной ситуацией».
По словам источника, в настоящее время ожидается получение сведений от китайской стороны с изложением событий.
«Российская сторона готова максимально оперативно разобраться в деталях случившегося, чтобы по максимуму избежать повторения аналогичных случаев», - сказал источник.
Он также выразил уверенность в том, что произошедший эпизод не окажут негативное впечатление на дружественные гуманитарные обмены между Москвой и Пекином.
По данным источника, ситуацию накаляют западные СМИ, «заинтересованные в подрыве российско-китайского сотрудничества».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru