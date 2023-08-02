СМИ: Моди не поедет на саммит БРИКС в ЮАР
Премьер-министр Индии Нарендра Моди вряд ли поедет на саммит БРИКС в ЮАР. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, политик может принять участие во встрече дистанционно.
«Чиновники обсуждают эту идею, и окончательное решение будет принято в надлежащее время», - отмечает издание Economic Times.
Ежегодный саммит БРИКС пройдет 22–24 августа в Йоханнесбурге, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин будет участвовать в саммите БРИКС по видеосвязи. Так, 22 августа Путин обратится к участникам мероприятия, 23 августа — примет участие во встрече лидеров объединения в узком и расширенном составе, а днем позже поучаствует в традиционном заседании глав государств альянса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru