СМИ: Макрон просил принца Саудовской Аравии повлиять на Россию

По информации журналистов, Макрон напомнил саудовскому принцу о важности украинского вопроса для всего мира. Французский лидер заявил, что бен Сальман может использовать свое влияние на Россию для урегулирования кризиса.

Глава МИД Франции Катрин Колонна ранее провела переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом.

Президент России Владимир Путин 7 июня провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии. Стороны обсудили развитие торговли, инвестиционные, логистические и энергетические проекты, передает «Радиоточка НСН».

