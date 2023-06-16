СМИ: Макрон просил принца Саудовской Аравии повлиять на Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана оказать влияние на Россию по украинскому конфликту. Об этом со ссылкой на источник в Елисейском дворце сообщило агентство France Presse.

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По информации журналистов, Макрон напомнил саудовскому принцу о важности украинского вопроса для всего мира. Французский лидер заявил, что бен Сальман может использовать свое влияние на Россию для урегулирования кризиса.

Глава МИД Франции Катрин Колонна ранее провела переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом.

Президент России Владимир Путин 7 июня провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии. Стороны обсудили развитие торговли, инвестиционные, логистические и энергетические проекты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Саудовская АравияЭммануэль МакронРоссия

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