СМИ: Макрон попросился на саммит БРИКС

Собеседники издания утверждают, что французский лидер обратился за соответствующим разрешением к главе ЮАР Сирилу Рамафосе.

Если Макрону разрешат приехать на саммит, то он станет первым европейским лидером, который окажется на встрече объединения, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР.

Ранее министр в канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени заявила, что южноафриканские власти не собираются задерживать президента РФ Владимира Путина по ордеру, который выдал Международный уголовный суд в Гааге, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».