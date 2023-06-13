СМИ: Макрон попросился на саммит БРИКС
Президент Франции Эммануэль Макрон захотет присутствовать на саммите БРИКС в ЮАР в августе 2023 года. Об этом сообщает газета L'Opinion со ссылкой на источники в Елисейском дворце.
Собеседники издания утверждают, что французский лидер обратился за соответствующим разрешением к главе ЮАР Сирилу Рамафосе.
Если Макрону разрешат приехать на саммит, то он станет первым европейским лидером, который окажется на встрече объединения, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР.
Ранее министр в канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени заявила, что южноафриканские власти не собираются задерживать президента РФ Владимира Путина по ордеру, который выдал Международный уголовный суд в Гааге, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru