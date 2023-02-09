СМИ: Лондон продолжит снабжать Киев оружием

Правительство Великобритании осознает возможный риск эскалации из-за поставок Киеву вооружений, но остается привержено своему подходу. Об этом заявили в администрации британского премьер-министра Риши Сунака, сообщает Alarabiya News.

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«На протяжении всего времени мы были уверены, что подход, который мы используем, — это лучший и самый быстрый способ помочь Украине положить конец этому конфликту, что, очевидно, отвечает всеобщим интересам», — приводит портал слова пресс-секретаря Сунака.

В пресс-службе также добавили, что в Лондоне принимают решения по Украине осторожно и обдуманно.

Ранее, как сообщала НСН, в посольстве России в Лондоне предупредили об эскалации конфликта на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаОружиеПоставкиВеликобритания
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