СМИ: Лондон продолжит снабжать Киев оружием

«На протяжении всего времени мы были уверены, что подход, который мы используем, — это лучший и самый быстрый способ помочь Украине положить конец этому конфликту, что, очевидно, отвечает всеобщим интересам», — приводит портал слова пресс-секретаря Сунака.

В пресс-службе также добавили, что в Лондоне принимают решения по Украине осторожно и обдуманно.

Ранее, как сообщала НСН, в посольстве России в Лондоне предупредили об эскалации конфликта на Украине.

