СМИ: «летающий танк» для российского спецназа испытают осенью

В России идет разработка уникального транспортно-боевого вертолета с индексом Ми-8АМТШ-ВН, который сможет нести перспективные сверхдальнобольные ракеты. Испытания первых прототипов должны пройти осенью 2020 года, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

Боевую машину создают на базе вертолета Ми-8, она получила обозначение «Сапсан». Издание окрестило вертолет «летающим танком» из-за увеличения боевой нагрузки. По огневой мощи новый вертолет превзойдет существующие ударные машины: он будет способен нести так называемое «изделие 305», или перспективную сверхдальнобойную управляемую ракету «Гермес-А» с дальностью до 20 км, уточняется в материале.

Помимо этого оружия «Сапсан» сможет применять обычные для ударных вертолётов ПТУР 9М120 «Атака» и авиабомбы. Тяжелый вертолет оборудуют более мощной модификацией двигателя, чем у сегодняшних Ми-8АМТШ.

Опрошенные изданием эксперты уверен, что такой вертолет пригодится спецназу и подразделениям ССО.

