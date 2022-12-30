СМИ: конституции ДНР и ЛНР примут 30 декабря
Конституции двух новых российских регионов — ДНР и ЛНР — будут приняты 30 декабря, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Госдуме РФ.
Как сообщил спикер народного совета ЛНР Денис Мирошниченко, на этот день запланировано заседание парламента, одним из вопросов которого будет принятие конституции.
Кроме того, на заседание парламента ДНР 30 декабря позвали журналистов, однако повестку совещания не уточнили.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что конституция Донецкой народной республики будет принята в ближайшее время, в текущем году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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