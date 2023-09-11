СМИ: Ким Чен Ын отправился на поезде во Владивосток для встречи с Путиным

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправился на частном поезде в Россию, где встретится с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает YTN со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник.

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Собеседник южнокорейского телеканала утверждает, что Высший руководитель Северной Кореи направляется из Пхеньяна во Владивосток, где проходит Восточный экономический форум (ВЭФ). Он уточнил, что переговоры лидеров должны пройти 13 сентября.

Данную информацию подтвердил источник РБК, который отметил что встреча глав государств пройдёт не в рамках форума.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не опроверг, но и не подтвердил данные о грядущей встрече Путина с Ким Чен Ыном, заявив, что ему «нечего сказать по этой теме», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
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