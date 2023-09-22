СМИ: Канада выделит Украине военную помощь почти на $0,5 млрд

По его данным, эта сумма поступит в распоряжение Киева не сразу, а будет распределена на несколько лет. Объявление о выделении военной поддержки, а также поставке танков Leopard 2 производства ФРГ и новых антироссийских санкциях приурочили к визиту в страну украинского президента Владимира Зеленского вместе с супругой.

В Канаду Зеленский прилетел из Вашингтона, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

