СМИ: Канада выделит Украине военную помощь почти на $0,5 млрд
Канада выделит Украине военную помощь на $482,6, сообщает телеканал CTV.
По его данным, эта сумма поступит в распоряжение Киева не сразу, а будет распределена на несколько лет. Объявление о выделении военной поддержки, а также поставке танков Leopard 2 производства ФРГ и новых антироссийских санкциях приурочили к визиту в страну украинского президента Владимира Зеленского вместе с супругой.
В Канаду Зеленский прилетел из Вашингтона, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru