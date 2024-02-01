СМИ: Израильские власти освободили 114 палестинских заключенных

Власти Израиля освободили 114 палестинских заключенных. Об этом сообщает РИА Новости.

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Агентство ссылается на «Палестинский инфоцентр», по данным которого в числе освобождённых четыре женщины.

«Через КПП «Керем-Шалом» были освобождены 114 палестинцев», - сообщил ресурс в своих соцсетях.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вооруженные силы страны не будут останавливать бои против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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