СМИ: Худший кошмар Байдена – это война США с Россией на Украине

Он отметил, что Вашингтону не следует брать на себя риск и провоцировать ядерную войну с Россией. Касс подчеркнул, что это станет катастрофой для всего мира.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью Foreign Affairs назвал реальной возможность столкновения России и НАТО. При этом, по его словам, США и Североатлантический альянс не хотят войны с Россией, сообщает «Радиоточка НСН».

