СМИ: Худший кошмар Байдена – это война США с Россией на Украине
Перерастание боевых действий на Украине в прямую конфронтацию России и Североатлантического альянса будет очень нежелательным сценарием для президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Такое заявление сделал обозреватель 19FortyFive Харрисон Касс.
Он отметил, что Вашингтону не следует брать на себя риск и провоцировать ядерную войну с Россией. Касс подчеркнул, что это станет катастрофой для всего мира.
Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью Foreign Affairs назвал реальной возможность столкновения России и НАТО. При этом, по его словам, США и Североатлантический альянс не хотят войны с Россией, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru