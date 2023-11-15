СМИ: ХАМАС согласилось освободить около 50 заложников при прекращении огня
Палестинское движение ХАМАС согласилось освободить около 50 заложников в обмен на трёхдневное прекращение огня в секторе Газа, сообщает Reuters.
По данным агентства, которое ссылается на неназванного чиновника, также радикалы требую увеличить объёмы гуманитарной помощи и освобождения палестинцев из израильских тюрем.
Отмечается, что посредником в переговорах выступает Катар.
«Катарские посредники пытались договориться о соглашении между ХАМАС и Израилем», - сказал источник.
Ранее член политбюро ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил, что движение готово отпустить 100 удерживаемых в секторе Газа заложников при условии прекращения огня со стороны Израиля, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru