СМИ: ХАМАС согласилось освободить около 50 заложников при прекращении огня

Палестинское движение ХАМАС согласилось освободить около 50 заложников в обмен на трёхдневное прекращение огня в секторе Газа, сообщает Reuters.

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По данным агентства, которое ссылается на неназванного чиновника, также радикалы требую увеличить объёмы гуманитарной помощи и освобождения палестинцев из израильских тюрем.

Отмечается, что посредником в переговорах выступает Катар.

«Катарские посредники пытались договориться о соглашении между ХАМАС и Израилем», - сказал источник.

Ранее член политбюро ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил, что движение готово отпустить 100 удерживаемых в секторе Газа заложников при условии прекращения огня со стороны Израиля, сообщает RT.

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