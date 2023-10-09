СМИ: Госдума в октябре рассмотрит изменения в закон о выборах президента
Депутаты Госдумы в октябре рассмотрят проект, уточняющий ряд норм закона о выборах президента России, пишет ТАСС со ссылкой на источник в ГД.
«Совет включил в программу работы Госдумы на октябрь подготовленный депутатами и сенаторами проект об уточнении законодательных норм о выборах президента», - рассказал собеседник агентства.
Замечания к законопроекту принимаются до 15 октября, добавил источник.
Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее предложил отменить назначенные на 17 марта 2024 года выборы президента России. Свою инициативу политик объяснил продолжающейся спецоперацией на Украине, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru