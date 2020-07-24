СМИ: Голосование в сентябре будет трёхдневным
Формат трёхдневного голосования могут опробовать уже на выборах, назначенных в Единый день голосования 13 сентября. Об этом сообщили два источника РБК, близких к Кремлю и ЦИК.
Отмечается, что 24 июля по этому вопросу должна выступить председатель ЦИК Элла Памфилова.
Как отмечается в материале, выборы могут продлиться с пятницы, 11 сентября, по воскресенье, 13 сентября. Пока не известно, будут ли выборы многодневными по всей стране или только в отдельных регионах.
Ранее Памфилова назвала сентябрь самым неудачным месяцем для многодневного голосования. К тому моменту начнётся учебный год, при этом участки расположены в школах, а в избирательных комиссиях работают учителя, подчёркивала она.
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