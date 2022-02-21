СМИ: главы МИД стран ЕС одобрили санкции против россиян за выборы в Крыму

Журналист издания Radio Free Europe Рихард Йозвик в своём Twitter заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили введение санкций за организацию в Крыму выборов в Госдуму РФ в 2021 году.

Глава Еврокомиссии: Санкции — самый мощный рычаг давления на Россию

По его словам, в чёрный список попали пятеро граждан РФ, однако их имена не уточняются. Йозвик добавил, что их активы будут заморожены, также и будет запрещён въезд в страны ЕС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в США идёт постоянная подготовка к санкциям против РФ, и наполнение санкционных мер меняется каждый день.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыКрымСанкции Против РоссииСанкции ЕС
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