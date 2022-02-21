СМИ: главы МИД стран ЕС одобрили санкции против россиян за выборы в Крыму

По его словам, в чёрный список попали пятеро граждан РФ, однако их имена не уточняются. Йозвик добавил, что их активы будут заморожены, также и будет запрещён въезд в страны ЕС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в США идёт постоянная подготовка к санкциям против РФ, и наполнение санкционных мер меняется каждый день.

