СМИ: главы МИД стран ЕС одобрили санкции против россиян за выборы в Крыму
Журналист издания Radio Free Europe Рихард Йозвик в своём Twitter заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили введение санкций за организацию в Крыму выборов в Госдуму РФ в 2021 году.
По его словам, в чёрный список попали пятеро граждан РФ, однако их имена не уточняются. Йозвик добавил, что их активы будут заморожены, также и будет запрещён въезд в страны ЕС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в США идёт постоянная подготовка к санкциям против РФ, и наполнение санкционных мер меняется каждый день.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru