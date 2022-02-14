СМИ: Глава МИД Италии посетит Москву и Киев

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо может посетить Москву и Киев на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом пишет газета La Stampa.

Италия поддержала санкции против РФ в случае эскалации ситуации вокруг Украины

Визиты главы МИД могут состояться на текущей неделе, отмечает РИА ФАН.

Между тем газета Corriere della Sera анонсирует вероятную отправку до 2 тысяч итальянских военных в Болгарию, Венгрию, Словакию и Румынию. Это решение возможно в случае одобрения усиления присутствия НАТО в странах Восточной Европы, которое ожидается на встрече министров обороны стран альянса 16-17 февраля. Вместе с тем, для военной миссии необходима санкция парламента республики и разрешение от принимающих стран.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:КиевМоскваВизитМИДИталия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры