СМИ: Глава МИД Италии посетит Москву и Киев
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо может посетить Москву и Киев на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом пишет газета La Stampa.
Визиты главы МИД могут состояться на текущей неделе, отмечает РИА ФАН.
Между тем газета Corriere della Sera анонсирует вероятную отправку до 2 тысяч итальянских военных в Болгарию, Венгрию, Словакию и Румынию. Это решение возможно в случае одобрения усиления присутствия НАТО в странах Восточной Европы, которое ожидается на встрече министров обороны стран альянса 16-17 февраля. Вместе с тем, для военной миссии необходима санкция парламента республики и разрешение от принимающих стран.
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