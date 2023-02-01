СМИ: Германия закупит ПВО IRIS-T, которые ранее передала Киеву

Отмечается, что закупка систем ПВО числится среди других запланированных закупок, которые должны быть направлены на одобрение парламента во втором квартале этого года.

Ранее в Пентагоне заявили о важности сохранения темпов поставок оружия на Украину, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

