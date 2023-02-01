СМИ: Германия закупит ПВО IRIS-T, которые ранее передала Киеву
Германия собирается приобрести для своих вооруженных сил восемь систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, которые ФРГ ранее поставила Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ.
Отмечается, что закупка систем ПВО числится среди других запланированных закупок, которые должны быть направлены на одобрение парламента во втором квартале этого года.
Ранее в Пентагоне заявили о важности сохранения темпов поставок оружия на Украину, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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