СМИ: Германия передаст Украине списанные под утилизацию Gepard
Германия весной 2023 года передаст Украине последнюю партию из семи зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, которые ранее планировалось утилизировать. Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что такие ЗСУ являются последними моделями, которые хранились в запасах и должны были быть утилизированы. По данным издания, передача Киеву состоится после ремонта техники в оборонной компании Krauss-Maffei Wegmann.
Ранее китайская газета Global Times сообщила, что страны-члены НАТО из Европы сократят помощь Украине из-за экономического истощения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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