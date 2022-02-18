СМИ: Евросоюз разрабатывает санкции против минимум 27 россиян

Собеседники издания утверждают, что ряд стран, в том числе Польша, настаивают на внесение в «чёрный список» 55 граждан РФ.

Источники Financial Times добавили, что окончательный список может быть расширен в зависимости от степени обострения ситуации на Украине.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила об ожидании глобальных последствий в случае введения Западом новых санкций против России из-за ситуации вокруг Украины, сообщает RT.

