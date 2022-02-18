СМИ: Евросоюз разрабатывает санкции против минимум 27 россиян

Евросоюз может внести в список возможных санкций из-за ситуации на Украине не менее 27 россиян, сообщает газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Псаки: США рассматривают введение санкций против российского руководства

Собеседники издания утверждают, что ряд стран, в том числе Польша, настаивают на внесение в «чёрный список» 55 граждан РФ.

Источники Financial Times добавили, что окончательный список может быть расширен в зависимости от степени обострения ситуации на Украине.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила об ожидании глобальных последствий в случае введения Западом новых санкций против России из-за ситуации вокруг Украины, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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