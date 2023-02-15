СМИ: Евросоюз может ввести штрафы против союзников России
Власти Европейского Союза намерены ввести штрафы в отношении тех, кто помогает России обходить санкции, сообщает газета Pais.
По её данным, Еврокомиссия также изучает возможности по введению запрета на предоставление мощностей по хранению газа физическим лицам, проживающим в России или российским компаниям.
Кроме того, может быть применен запрет на перемещение товаров через территорию РФ для того, чтобы сократить возможности для нарушения санкций.
Ранее, как сообщала НСН, под санкции могут попасть «Росбанк», «Тинькофф» и ФНБ.
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