СМИ: Евросоюз может ввести штрафы против союзников России

Власти Европейского Союза намерены ввести штрафы в отношении тех, кто помогает России обходить санкции, сообщает газета Pais.

По её данным, Еврокомиссия также изучает возможности по введению запрета на предоставление мощностей по хранению газа физическим лицам, проживающим в России или российским компаниям.

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Кроме того, может быть применен запрет на перемещение товаров через территорию РФ для того, чтобы сократить возможности для нарушения санкций.

Ранее, как сообщала НСН, под санкции могут попасть «Росбанк», «Тинькофф» и ФНБ.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ШтрафыСанкции Против РоссииСанкции ЕСЕврокомиссияЕвросоюз
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