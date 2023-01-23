СМИ: Европа готовится к эскалации с Россией
Европа готовится к эскалации с Россией, а США «раскочегаривая конфликт», стремятся избежать ответственности. Так считает обозреватель государственного информационного агентства «РИА Новости» Виктория Никифорова.
Она утверждает, что взятие российскими войсками под свой контроль Соледара, а также «череда небольших, но важных побед на западном направлении» поставили Запад перед экзистенциальным выбором: «либо сдаваться, либо ввязываться в войну против России до полной гибели всерьез».
По ее словам, на фоне отдельных голосов в Европе об опасности поставок нового оружия Украине раздается «истерия» западных союзников, напуганных продвижением российской армии и опасающихся поражения ВСУ.
По мнению Никифоровой, странам НАТО «надо либо капитулировать, либо ввязываться в украинский конфликт уже по-взрослому». Журналист пишет, что Европа продолжает втягиваться в конфликт, осознавая, что «поражение будет катастрофическим».
Эксперты, опрошенные ранее НСН, не увидели в новом пакете военной помощи Пентагона Украине вооружений, которые кардинально могут изменить ход спецоперации. В списке нет боевых самолетов, которые могут качественно изменить спецоперацию, сказал в эфире НСН Евгений Норин, а Владимир Прохватилов указал на артиллерию и танки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru