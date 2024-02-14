СМИ: ЕС утвердит новый пакет антироссийских санкций 19 февраля

Страны Евросоюза готовятся утвердить 13-й пакет антироссийских санкций в понедельник, 19 февраля, сообщило издание EUobserver со ссылкой на источники.

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По информации портала, на этот день запланирована встреча министров иностранных дел стран - членов Евросоюза. Предварительно, на ней главы внешнеполитических ведомств утвердят 13-й пакет санкций.

Ожидается, что новые ограничения введут в действие к 24 февраля. О каких конкретно санкциях идет речь не уточняется.

По данным СМИ, ограничения могут затронуть 200 граждан и юрлиц из РФ, включая несколько десятков российских и белорусских офицеров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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