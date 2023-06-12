СМИ: Эрдоган и Байден могут провести переговоры на полях саммита НАТО в Литве

Встреча Североатлантического альянса пройдет в столице Литвы 11-12 июля.

По данным турецкой газеты, глава республики в рамках саммита проведет двусторонние встречи с лидерами «многих стран».

«Ожидается, что Эрдоган также проведет переговоры с Байденом на полях саммита», - отмечается в публикации.

Кроме того, издание допускает, что лидеры двух стран могут провести телефонные переговоры в ближайшие дни.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны блока на встрече в Вильнюсе договорятся об активизации помощи Украине, напоминает RT.

