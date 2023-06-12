СМИ: Эрдоган и Байден могут провести переговоры на полях саммита НАТО в Литве
Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден могут провести переговоры на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом пишет газета Milliyet, ссылаясь на источники.
Встреча Североатлантического альянса пройдет в столице Литвы 11-12 июля.
По данным турецкой газеты, глава республики в рамках саммита проведет двусторонние встречи с лидерами «многих стран».
«Ожидается, что Эрдоган также проведет переговоры с Байденом на полях саммита», - отмечается в публикации.
Кроме того, издание допускает, что лидеры двух стран могут провести телефонные переговоры в ближайшие дни.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны блока на встрече в Вильнюсе договорятся об активизации помощи Украине, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Эрдоган и Байден могут провести переговоры на полях саммита НАТО в Литве
- На Украине призвали создать «авиационную коалицию»
- Лукашенко: Отношения Минска и Москвы будут неуклонно расширяться
- Володин поздравил солдат и офицеров в зоне СВО с Днем России
- Минобороны подписало первый контракт с «Ахматом» в рамках приказа о добровольцах
- Мэр Мариуполя заявил, что город восстановят в течение трех лет
- «АвтоВАЗ» запланировал экспорт 10-15 тысяч автомобилей Lada в 2023 году
- Четыре человека погибли при пожаре в доме в подмосковном Орехово-Зуево
- Исследование: Россия и США нарастили свои ядерные арсеналы
- Глава Союза украинцев Польши рассказал о проблемах у беженцев из-за русского языка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru