СМИ: достигнуто соглашение между Россией и Ираном по производству дронов

Стороны заключили сделку в начале ноября во время встречи, состоявшейся в Иране. В ней принимала участие «группа представителей российской оборонной промышленности».

По данным издания, начаться сборка беспилотников может в течение нескольких месяцев. Утверждается, что в обмен Иран получит «экономические и политические выгоды».

МИД России заявил, что обвинения в адрес Ирана в том, что страна якобы поставляет России беспилотные летательные аппараты для использования на Украине, безосновательны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

