СМИ: достигнуто соглашение между Россией и Ираном по производству дронов
Москва достигла соглашения с Ираном о начале производства сотен беспилотных летательных аппаратов в России, сообщает The Washington Post со ссылкой на разведданные американских и западных служб безопасности.
Стороны заключили сделку в начале ноября во время встречи, состоявшейся в Иране. В ней принимала участие «группа представителей российской оборонной промышленности».
По данным издания, начаться сборка беспилотников может в течение нескольких месяцев. Утверждается, что в обмен Иран получит «экономические и политические выгоды».
МИД России заявил, что обвинения в адрес Ирана в том, что страна якобы поставляет России беспилотные летательные аппараты для использования на Украине, безосновательны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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