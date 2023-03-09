СМИ: Британия и Франция намерены послать России сигнал о единстве

По словам чиновника из Елисейского дворца, в Европе идет конфликт, а следовательно это является испытанием для двух стран, которые обладают ядерным потенциалом.

Ранее генерал-майор Сергей Липовой заявил в пресс-центре НСН, что НАТО вступит в конфликт на Украине в случае поставок истребителей Киеву. В таком случае, указывал он, у России будут развязаны руки.

