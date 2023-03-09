СМИ: Британия и Франция намерены послать России сигнал о единстве
Великобритания и Франция хотят «зарыть топор» семилетней вражды, чтобы послать России сигнал о единстве стран Запада. Об этом сообщило Politico со ссылкой на экспертов.
По словам чиновника из Елисейского дворца, в Европе идет конфликт, а следовательно это является испытанием для двух стран, которые обладают ядерным потенциалом.
Ранее генерал-майор Сергей Липовой заявил в пресс-центре НСН, что НАТО вступит в конфликт на Украине в случае поставок истребителей Киеву. В таком случае, указывал он, у России будут развязаны руки.
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