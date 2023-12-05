СМИ: Бразилия усилила войска на границах с Венесуэлой и Гайаной

Отмечается, что минобороны Бразилии подтвердило, что направляет 20 бронемашин на границу с Венесуэлой. Министр обороны Хосе Мусио заявил, что операция была запланирована ранее для борьбы с добычей полезных ископаемых в регионе, однако теперь техника может помочь с обеспечением безопасности, указывает портал.

Ранее, 1 декабря, Международный суд ООН обязал Венесуэлу воздерживаться от любых действий, которые могли бы изменить текущую ситуацию на спорных территориях на границе с Гайаной, передает «Радиоточка НСН».

