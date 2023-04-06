СМИ: Боррель отправится в Пекин на следующей неделе

У верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в середине апреля запланирована поездка в Пекин, сообщает Reuters.

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Таким образом, как отмечает агентство, он отправится в КНР следом за главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйн и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Цель поездки главы европейской дипломатии не сообщается.

По словам представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, Боррель должен посетить Китай с официальным визитом с 13 по 15 апреля.

Ранее Евросоюз призвал Китай не поставлять оружие России, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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