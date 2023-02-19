СМИ: Бербок собирается баллотироваться в канцлеры ФРГ в случае роспуска бундестага

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок собирается бороться за пост канцлера, если будет решено распустить бундестаг. Об этом сообщает издание Journal du Dimanche со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

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В публикации отмечается, что бундестаг могут распустить из-за украинского конфликта, передает РИА Новости.

«Министр иностранных дел... Анналена Бербок даже готовится выступить кандидатом на должность в канцелярии», — приводит текст материала RT.

Ранее в YouTube-канале бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что немецкий канцлер Олаф Шольц поставил крест на своей политической карьере после решения отправить танки Украине.

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ФОТО: Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Зеленые" Анналена Бербок
ТЕГИ:ПолитикаВыборыГермания
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