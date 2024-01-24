СМИ: Бербок не попала в Джибути из-за отсутствия разрешения на пролет
Глава МИД Германии Анналена Бербок не смогла прибыть 24 января с визитом в Джибути из-за отсутствия у ее самолета разрешения на пролет через воздушное пространство Эритреи. Об этом сообщило издание Tagesschau.
Отмечается, что во второй половине дня ей пришлось прервать поездку в Восточную Африку из-за отсутствия разрешения на пролет. Согласно данным, самолет с Бербок сделал несколько кругов в ожидании разрешения пролета над Красным морем, после чего из-за нехватки топлива ушел на запасной аэродром – саудовскую Джидду.
Ранее сообщалось, что Анналена Бербок отправится 7 января в турне по странам Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, передает «Радиоточка НСН».
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