СМИ: Бербок не попала в Джибути из-за отсутствия разрешения на пролет

Отмечается, что во второй половине дня ей пришлось прервать поездку в Восточную Африку из-за отсутствия разрешения на пролет. Согласно данным, самолет с Бербок сделал несколько кругов в ожидании разрешения пролета над Красным морем, после чего из-за нехватки топлива ушел на запасной аэродром – саудовскую Джидду.

Ранее сообщалось, что Анналена Бербок отправится 7 января в турне по странам Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, передает «Радиоточка НСН».

