СМИ: Бербок не попала в Джибути из-за отсутствия разрешения на пролет

Глава МИД Германии Анналена Бербок не смогла прибыть 24 января с визитом в Джибути из-за отсутствия у ее самолета разрешения на пролет через воздушное пространство Эритреи. Об этом сообщило издание Tagesschau.

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Отмечается, что во второй половине дня ей пришлось прервать поездку в Восточную Африку из-за отсутствия разрешения на пролет. Согласно данным, самолет с Бербок сделал несколько кругов в ожидании разрешения пролета над Красным морем, после чего из-за нехватки топлива ушел на запасной аэродром – саудовскую Джидду.

Ранее сообщалось, что Анналена Бербок отправится 7 января в турне по странам Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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