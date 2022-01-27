СМИ: Белый дом отложил введение санкций против Путина из-за «технических трудностей»
США пока не будут вводить санкции против президента России Владимира Путина. Об этом сообщает телеканал CBS, со ссылаясь на источники.
Ранее президент США Джо Байден допустил, что в отношении российского лидера лично могут быть введены ограничения. Кроме того, член Палаты представителей республиканец Джим Бэнкс представил в Конгресс «Акт о привлечении Путина к ответственности», в котором предлагается внести в черный список главу государства, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаил Мишустин, мэра Москвы Сергея Собянина и ряд официальных лиц, напоминает Газета.ру.
Как сообщает CBS, санкции против Путина решили отложить, поскольку такой шаг создал бы «технические трудности». Источник отметил, что ограничения США в отношении конкретного лица усложнят посещение им других стран и координацию действий с партнерами, пишет РИА ФАН.
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