СМИ: Белый дом отложил введение санкций против Путина из-за «технических трудностей»

США пока не будут вводить санкции против президента России Владимира Путина. Об этом сообщает телеканал CBS, со ссылаясь на источники.

В Кремле ответили на призывы США ввести санкции против Путина

Ранее президент США Джо Байден допустил, что в отношении российского лидера лично могут быть введены ограничения. Кроме того, член Палаты представителей республиканец Джим Бэнкс представил в Конгресс «Акт о привлечении Путина к ответственности», в котором предлагается внести в черный список главу государства, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаил Мишустин, мэра Москвы Сергея Собянина и ряд официальных лиц, напоминает Газета.ру.

Как сообщает CBS, санкции против Путина решили отложить, поскольку такой шаг создал бы «технические трудности». Источник отметил, что ограничения США в отношении конкретного лица усложнят посещение им других стран и координацию действий с партнерами, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАСанкции СШАВладимир Путин
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