СМИ: Белый дом отложил введение санкций против Путина из-за «технических трудностей»

Ранее президент США Джо Байден допустил, что в отношении российского лидера лично могут быть введены ограничения. Кроме того, член Палаты представителей республиканец Джим Бэнкс представил в Конгресс «Акт о привлечении Путина к ответственности», в котором предлагается внести в черный список главу государства, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаил Мишустин, мэра Москвы Сергея Собянина и ряд официальных лиц, напоминает Газета.ру.

Как сообщает CBS, санкции против Путина решили отложить, поскольку такой шаг создал бы «технические трудности». Источник отметил, что ограничения США в отношении конкретного лица усложнят посещение им других стран и координацию действий с партнерами, пишет РИА ФАН.

