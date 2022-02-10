СМИ: Байден проведёт завтра с ЕС и НАТО групповое обсуждение украинского кризиса

Президент США Джозеф Байдена намерен провести в пятницу, 11 февраля телефонный разговор с лидерами Евросоюза и НАТО по ситуации вокруг Украины и наращиванию Россией вооружённых сил на границе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

В дистанционном обсуждении также должны принять участие руководители Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши и Канады. Вашингтон официально данную информацию не комментирует.

США, другие участники НАТО заявляют о концентрации российских войск у границы с Украиной и о якобы угрозе нападения на неё. Москва неоднократно отвергла подобные утверждения. Даже официальный Киев заявил о чрезмерном нагнетании алармистской риторики со стороны Запада.

