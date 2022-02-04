Слуцкий указал на симметричность ответа РФ на ситуацию с RT DE
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что ответные меры РФ против блокировки телеканала RT DE в Германии являются прямыми и симметричными. Об этом сообщает РИА Новости.
Слуцкий выразил удивление, что в Германии называют меры необоснованными. По мнению политика, ответ был прямым и симметричным.
3 февраля МИД РФ объявил, что в России прекращается вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle. Также закрывается корпункт этого СМИ в РФ. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом.
Эти меры РФ приняла в качестве ответа на запрет на вещание в Германии российской RT DE. В МИД ФРГ заявили, что это только способствует эскалации двусторонних отношений.
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