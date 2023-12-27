Слуцкий: о победе над Путиным никогда не мечтал

По его словам, у партии другие задачи.

«Как учил Жириновский, доходить до каждой семьи, до каждого человека. Это и есть наша работа, наши мечты», - подчеркнул глава ЛДПР.

Ранее Леонид Слуцкий подал в ЦИК документы на выдвижение в президенты от ЛДПР, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

