Слуцкий: о победе над Путиным никогда не мечтал

Мечты о победе на предстоящих в марте 2024 года президентских выборах в РФ, в том числе над действующим главой государства Владимиром Путиным, нет, заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщает Telegram-канал Brief.

Путин, Слуцкий и Харитонов: Кто будет участвовать в президентской гонке

По его словам, у партии другие задачи.

«Как учил Жириновский, доходить до каждой семьи, до каждого человека. Это и есть наша работа, наши мечты», - подчеркнул глава ЛДПР.

Ранее Леонид Слуцкий подал в ЦИК документы на выдвижение в президенты от ЛДПР, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ЛДПРПутинПрезидентские ВыборыЛеонид Слуцкий

Горячие новости

Все новости

партнеры