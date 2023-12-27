Слуцкий: о победе над Путиным никогда не мечтал
27 декабря 202317:23
Мечты о победе на предстоящих в марте 2024 года президентских выборах в РФ, в том числе над действующим главой государства Владимиром Путиным, нет, заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщает Telegram-канал Brief.
По его словам, у партии другие задачи.
«Как учил Жириновский, доходить до каждой семьи, до каждого человека. Это и есть наша работа, наши мечты», - подчеркнул глава ЛДПР.
Ранее Леонид Слуцкий подал в ЦИК документы на выдвижение в президенты от ЛДПР, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru